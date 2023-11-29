الحكومة تحذر مالكي هذه الهواتف :عليكم تسليمها فوراً تحت طائلة المساءلة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيرة المدى الخاضعة للمواصفات الأميركية، والتي تم إدخالها إلى المملكة من الولايات المتحدة الأميركية، بالمبادرة إلى تسليمها بالسرعة الممكنة إلى الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الأجهزة لم تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبلها، وتعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في المملكة.
وأشارت إلى انه بخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة وتنفيذ أحكام المادتين 81 و83 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.
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