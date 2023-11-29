زوارق الاحتلال تستهدف ساحل خان يونس جنوبي غزة

(MENAFN
- Amman Net) استهدفت زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحل خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعدد من القذائف، تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمدديها قبل يومين، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل .
ويواصل الاحتلال اختراقه للهدنة الإنسانية في يومها السادس، إذ أطلق في وقت سابق النار صوب الفلسطينيين ومنازلهم، شرقي مخيمي البريج، والمغازي، وفي المناطق الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الجمعة لمدة 4 أيام، تم تمديدها يومين إضافيين، شملت العديد من البنود أبرزها تبادل المحتجزين لدى حماس والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
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