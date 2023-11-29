الاحتلال يعتقل مدير مركز شباب عايدة الاجتماعي ببيت لحم خلال عودته من رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي انس ابوسرور المدير التنفيذي لمركز شباب عايدة في مخيم عايدة للاجئين، يبلغ انس ٣٥ سنة، وهو ناشط مجتمعي، وأب لطفل يبلغ من العمر شهرين وزوج وصديق. نشعر بقلق كبير اتجاه أنباء اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لزميلنا وصديقنا.

وقال مركز شباب عايدة الاجتماعي ان قوات الاحتلال اعتقلت أنس خلال عودته من رام الله الى بيت لحم بعد ان كان قد تقدم بامتحان للغة الانكليزية في رام الله حيث ارسل

أنس رسالة نصية إلى زوجته ميسان حوالي الساعة: 11:45 صباحًا، يخبرها فيها أنه في طريقه عودته إلى منزله في مدينة بيت لحم. وكان ذلك آخر ما سمعته منه ميسان.

وبحسب المركز و بعد مضي أكثر من 12 ساعة من عدم معرفة أي شيء عن مكان وجود أنس، قام مكتب الارتباط الفلسطيني بعد منتصف الليل بقليل بإبلاغنا أنه تم اختطاف انس على يد قوات الجيش الإسرائيلي. ولم يبلغ جيش الاحتلال السلطة الفلسطينية بأي تفاصيل حول اعتقال أنس، بما في ذلك المكان الذي تم اعتقاله فيه، أو التهم الموجهة إليه، اوحتى المكان الذي تم نقله إليه.

وعبر مركز شباب عايدة عن قلقه بشأن على انس، تمر الضفة الغربية حالياً بظروف صعبة ومرعبة للغاية، وخاصة بالنسبة للرجال الفلسطينيين مثل أنس، الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا من قبل القوات الإسرائيلية. منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حيث أبلغَ المعتقلين والأسرى عن ارتفاع وتيرة التعذيب في سجون الاحتلال الذي يمارسه جنود الاحتلال ضدهم، بما في ذلك الضرب المبرح والمضايقات اللفظية والجسدية والاعتداءات، والتجريد من ملابسهم أثناء عملية الاعتقال والاستجواب. تنفذ إسرائيل أيضًا عمليات السجن التعسفي الجماعي لآلاف الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين لعدة أشهر دون تهمة أو محاكمة.

واكد مركز شباب عايدة أن اعتقال أنس تعسفي وغيرقانوني، وأنه تم اعتقاله لسبب واحد فقط: لانه فلسطيني.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن الأسير أنس من السجون الإسرائيلية، والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي ظلماً وتعسفياً.