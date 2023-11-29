الاحتلال يدمّر جدار مدرسة في الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- دمّرت قوات الاحتلال اليوم الخميس، جدار مدرسة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال دمرت الجدار الحديدي الذي يفصل مدرسة اناث الخضر الثانوية، عن جدار الضم التوسعي
بطول 30 مترا،
مكونا من صفائح حديد مقوى وأسلاك شائكة، أقيم لحماية الطالبات من اعتداءات جنود الاحتلال والمستعمرين.
وأضاف موسى أن إزالة الجدار من شأنه ان يشكل خطرا على كافة الطلبة والطالبات في مجمع المدارس في البلدة القديمة والمحاذية جميعها لجدار الضم التوسعي.
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