الاحتلال يدمّر جدار مدرسة في الخضر جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- دمّرت قوات الاحتلال اليوم الخميس، جدار مدرسة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال دمرت الجدار الحديدي الذي يفصل مدرسة اناث الخضر الثانوية، عن جدار الضم التوسعي

بطول 30 مترا،

مكونا من صفائح حديد مقوى وأسلاك شائكة، أقيم لحماية الطالبات من اعتداءات جنود الاحتلال والمستعمرين.



وأضاف موسى أن إزالة الجدار من شأنه ان يشكل خطرا على كافة الطلبة والطالبات في مجمع المدارس في البلدة القديمة والمحاذية جميعها لجدار الضم التوسعي.

