عقب تسلمها مهامها: وزيرة خارجية بوليفية تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
لاباز/PNN- أكدت وزيرة الخارجية البوليفية سيليندا سوسا تضامنها ودعمها المطلق لفلسطين وقضيتها العادلة، وحق شعبها في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تماشيا مع القرارات الدولية الخاصة بالشأن الفلسطيني.
وأعربت خلال لقائها سفير دولة فلسطين في بوليفيا محمود العلواني، موقف حكومتها وشعب بوليفيا مع شعب فلسطين ومناصرته أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما أدانت المجازر التي ارتكبت بحق أطفال فلسطين.
وأوضحت أن المساعدات الإنسانية التي تبرعت بها بوليفيا ستصل قريبا للشعب الفلسطيني.
من جهته، أطلع السفير العلواني الوزيرة البوليفية على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، وحجم المأساة وحجم الدمار الذي حل بقطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل، والبنية التحتية، والهجمة المسعورة التي يشنها الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
يذكر أن الوزيرة سوسا قد تعهدت خلال أدائها اليمين الدستورية أمس الأول الإثنين، بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.
ويأتي ذلك، بعد أسابيع من قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنديدًا بالعدوان على قطاع غزة.
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