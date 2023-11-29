عقب تسلمها مهامها: وزيرة خارجية بوليفية تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) لاباز/PNN- أكدت وزيرة الخارجية البوليفية سيليندا سوسا تضامنها ودعمها المطلق لفلسطين وقضيتها العادلة، وحق شعبها في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تماشيا مع القرارات الدولية الخاصة بالشأن الفلسطيني.

وأعربت خلال لقائها سفير دولة فلسطين في بوليفيا محمود العلواني، موقف حكومتها وشعب بوليفيا مع شعب فلسطين ومناصرته أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما أدانت المجازر التي ارتكبت بحق أطفال فلسطين.

وأوضحت أن المساعدات الإنسانية التي تبرعت بها بوليفيا ستصل قريبا للشعب الفلسطيني.

من جهته، أطلع السفير العلواني الوزيرة البوليفية على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، وحجم المأساة وحجم الدمار الذي حل بقطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل، والبنية التحتية، والهجمة المسعورة التي يشنها الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

يذكر أن الوزيرة سوسا قد تعهدت خلال أدائها اليمين الدستورية أمس الأول الإثنين، بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

ويأتي ذلك، بعد أسابيع من قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنديدًا بالعدوان على قطاع غزة.



