مستعمرون يسرقون ثمار الزيتون جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أقدم مستعمرون اليوم الأربعاء، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.
وقال رئيس محلي قروي يانون، راشد مرار، إن عددا من المستعمرين شرعوا منذ ساعات الصباح بسرقة وجني محصول الزيتون من أراضي المواطنين في منطقة الرومي شرقي الخربة.
وأضاف أن قوات الاحتلال والمستعمرين منعوا المواطنين بالقوة، أكثر من مرة، من قطف ثمار الزيتون
في هذه المناطق وطردوهم منها، ليعودوا لسرقتها.
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