البيت الأبيض: لا دليل على استخدام الأميركيين بغزة وسيلة ضغط

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن المسؤولين الأميركيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي حركة حماس يرفضون إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.
وتعتقد الولايات المتحدة بأن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أميركيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.
وبشأن الهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، قال كيربي: "سنعمل لنرى ما إذا كان بالإمكان تمديد الهدنة".
وتابع: "هناك حاليا مزيد من سكان غزة في الجنوب ما يفرض عبئا إضافيا على إسرائيل لحماية أرواحهم في أي عملية".
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