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البيت الأبيض: لا دليل على استخدام الأميركيين بغزة وسيلة ضغط

11/29/2023 3:11:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن المسؤولين الأميركيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي حركة حماس يرفضون إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.

وتعتقد الولايات المتحدة بأن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أميركيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وبشأن الهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، قال كيربي: "سنعمل لنرى ما إذا كان بالإمكان تمديد الهدنة".

وتابع: "هناك حاليا مزيد من سكان غزة في الجنوب ما يفرض عبئا إضافيا على إسرائيل لحماية أرواحهم في أي عملية".

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