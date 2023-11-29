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غرفة تجارة الأردن: التوجيهات الملكية تُعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

11/29/2023 3:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، إن الاهتمام المستمر الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني بالشأن الاقتصادي، عزز الثقة بالاقتصاد الوطني محلياً وخارجياً وقدرته على تجاوز الأزمات.
وبين سلطان أن الجهود التي يقودها جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة للحكومات لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي مكّنت الاقتصاد الوطني من مواصلة مسيرة النمو وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.


وأضاف، أن جلالة الملك يتابع باهتمام كبير هموم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من أجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين، وجعل المملكة مقراً إقليمياً للتجارة بالمنطقة.

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