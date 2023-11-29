غرفة تجارة الأردن: التوجيهات الملكية تُعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، إن الاهتمام المستمر الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني بالشأن الاقتصادي، عزز الثقة بالاقتصاد الوطني محلياً وخارجياً وقدرته على تجاوز الأزمات.
وبين سلطان أن الجهود التي يقودها جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة للحكومات لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي مكّنت الاقتصاد الوطني من مواصلة مسيرة النمو وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وأضاف، أن جلالة الملك يتابع باهتمام كبير هموم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من أجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين، وجعل المملكة مقراً إقليمياً للتجارة بالمنطقة.
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