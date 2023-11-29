«تاكسي دبي» تزيد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي

أعلنت شركة تاكسي دبي، عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من طرحها العام الأولي استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد بدولة الإمارات.

وتمت زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بدولة الإمارات من 62,475,000 إلى 74,970,000 سهم عادي بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً والذي يتراوح بين 1.8 و1.85 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 135 و139 مليون درهم تقريبًا تمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها سابقاً.



ويبقى حجم الطرح دون تغيير عند 624,750,000 سهماً عادياً تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

ونتيجة لزيادة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، سيتم تخصيص 549,780,000 سهم عادي لشريحة المستثمرين المؤهلين بدلاً من 562,275,000 سهم عادي تمثل 88% من إجمالي أسهم الطرح مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.



وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث سيتم إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 28 نوفمبر 2023، في حين تنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 29 نوفمبر.



ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وقبول أسهم الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز