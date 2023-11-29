تنبؤات شركة "إنتراست" حول الخدمات المصرفية والمدفوعات للعام 2024

(MENAFN
- Alto )
بقلم جين ماركي، نائب رئيس تسويق المنتجات والمدفوعات والهويات لدى "إنتراست"،
وأندي سيز، مدير تسويق المنتجات لدى "إنتراست"
إننا بصدد ولوج عصر جديد من التصيد الاحتيالي باستخدام الذكاء الاصطناعي
"رغم أنه ليس بالأمر الجديد أو المبهر ، إلا أن التصيد الاحتيالي التقليدي الجيد يعد أفضل الطرق لسرقة بيانات الحسابات، وفي الوقت ذاته ومع التطور السريع للذكاء الاصناعي من ناحيتي التوسع والكفاءة،إلى جانب تحسن نظم الذكاء الاصطناعي التوليدية؛ نتوقع أن يصبح التصيُّد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي في مصاف الأفضلية مقارنة بالتصيُّد البشري، كما نتوقع زيادة في فعالية هجمات حقن أو حشو النماذج، وزيادة استخدام الهويات المختلقة وانتشاراً في التزييف العميق، إذ أصبحت تقنيات، التزييف العميق في الوقت الحالي أكثر تعقيداً وانتشاراً في شبكة الانترنت المظلمة."
الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية سيف ذو حدين
"يعتبر الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية سلاحًا ذو حدين، كونه يُستخدم في جوانب إيجابية وأخرى سلبية، ففي الجانب الإيجابي، نجده يُقدم فرصًا لتعزيز تجربة العملاء وتقليل التكلفة، فمثلاً، استخدام روبوتات المحادثة أو الدردشة في مجال خدمة العملاء، لتسهيل عمليات فتح الحسابات، الأمر الذي يزيد من فعالية الشركات الصغيرة ويجعلها قادرة على منافسة مع المؤسسات الكبيرة، وبهذه الطريقة، يستطيع الذكاء الاصطناعي خلق تأثيرٌ ديمقراطيٌ مشابه للتحولات التكنولوجية السابقة كالإنترنت والحوسبة الشخصية."
"أما الجانب الآخر للذكاء الاصطناعي هو أنه يسرّع سباق التسلح لقرانصة ومجرمي الانترنت، لأنه يفتح المجال أمامهم لاستغلال التزييف العميق والهويات المختلقة لانتحال هويات الأفراد وتجاوز عمليات التحقق من الهوية لفتح حسابات احتيالية أو اختراق الحسابات الحالية، التسهيلات هاته التي يوفرها الذكاء الاصطناعي تمكّن المتسللين العاديين من القيام بالهجمات التي كانت في الماضي حكراً على المحترفين من ذوي المهارات العالية في مجال الجرائم الإلكترونية، كما أن قابلية التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي تزيد من عدد الأهداف المحتملة، لذا يجب على المؤسسات المالية العمل على الابتكار المستمر في مجال الأمان وإدارة المخاطر، لمواكبة تطور قدرات الذكاء الاصطناعي من كافة الجوانب."
التشفير ما بعد الكمي لا يعد اليوم أولوية قصوى، ولكن يجب على البنوك ألا تستهين بالأمر
"على الرغم من أن التشفير ما بعد الكمي لا يُعتبر الأمر الأبرز على أجندة معظم مدراء تكنولوجيا المعلومات في البنوك حاليًا، إلا أنه يجب على تلك البنوك ألا تكون مرتاحة للوضع الحالي، فالتحديات الأكثر إلحاحًا وأولوية حالياً تشمل هي الذكاء الاصطناعي، الاستدلالات البيولوجية ، وتحقق من هوية العملاء ومكافحة الاحتيال.
ومع أن طرق تخزين البيانات على المدى الطويل تجعلها عرضة للهجمات الكمية التي تعتمد على مبدأ " احصد الآن وفك التشفير لاحقاً" - تكون قادرة على الكشف عن السجلات في المستقبل البعيد، لذا من الضروري أن تبدأ البنوك في تعزيز التشفير باستخدام معايير ما بعد الكم، حتى لو لم تكن أجهزة الكومبيوتر الكمية متوفرة بعد، فبالنسبة للبنوك، تبدو التهديدات مثل سرقة الهويات المختلقة أكثر واقعية على المدى القريب، و من هذا المنطلق يبدو التشفير ما بعد الكم بعيداً عن الواقع كالتحذيرات المبكرة بشأن تغير المناخ قبل عقود من الزمن، فمع مضي الزمن ستظهر الحوسبة الكمية في النهاية، وسيكون الفشل في الاستعداد لها جلياً خلال العقود القادمة، ما يجعل الاستعداد الآني لها ضروريًا لتفادي لتلك التحديات المستقبلية والتصدي لها بفعالية."
الخدمات المصرفية المفتوحة - إنه" الغرب المتوحش"، في الوقت الحالي...
"من المتوقع أن تتسارع وتيرة التنظيم المصرفي المفتوح في الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة، فمع تطوير الأنظمة الرقابية من قبل حكومات عدة مثل المناطق الحرة في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك أنظمة ترخيص مخصصة لها، فإن التركيز على الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح يشهد زيادة ملحوظة إذ تبدي البنوك تباينًا في الرأي بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة، فبينما قد تهدد هذه الخدمات العلاقات المباشرة مع العملاء، يفضل المستهلكون البقاء في منطقة الراحة، وتوفر الخدمات المصرفية المفتوحة وسيلة لتحقيق هذا الأمر، ومن المتوقع أن يستمر هذا التناقض على مدى الـ 18 شهرًا المقبلة، لغاية إيجاد البنوك سبل لتحقيق التوازن المناسب بين الحفاظ على العلاقات مع العملاء وتقديم حلول ملائمة."
"في الوقت نفسه، يتعين على البنوك تعديل إطارات هويتها وأمانها لتوافق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وشراكات التكنولوجيا المالية الجديدة مع أطراف ثالثة، فمع انتشار الخدمات المصرفية المفتوحة يُتوقع أن يتوسّع مشهد الأمن السيبراني بشكل كبير لأن البنوك عادةً ما تسعى إلى دمج الموردين، ولكن واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة تُقدم العديد من نقاط الوصول والمشاركين الجدد، وقد نشهد تزايد في التحديات مع زيادة في السهولة، وبالتالي زيادة الخروقات والبرمجيات الضارة، كون أن البنية التحتية التكنولوجية تحتاج وقتًا لضمان تأمين مشاركة البيانات بشكل سليم، لذا فيمكن تشبيه الوضع حاليًا، بـ"الغرب المتوحش" لغاية ظهور لوائح أكثر شمولاً."
"وعلى المدى الطويل، ستمكن الخدمات المصرفية المفتوحة النظم المالية الآمنة من تمكين المستخدمين من السيطرة على بياناتهم، كما وينبغي على البنوك أن تتعاون مع الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية لضمان الخصوصية والشفافية، حيث أن فوائد الخدمات المصرفية المفتوحة هائلة؛ و بالتالي فإن الشراكات الاستباقية ستعمل على تسهيل عملية التحول."
إزالة التعقيد التكنولوجي يمكن أن يحمي البنوك من الأطراف الضارة
"بالنسبة للبنوك، أصبح "التراص التكنولوجي" معقدًا من ناحية عدد مقدمي الخدمات، سواء من الاستدلالات البيولوجية للتحقق من الهوية أو التوقيعات الرقمية، حيث يتعين على المؤسسات المالية دمج العديد من مقدمي الخدمات المختلفين في نظمها لجعل التجربة موفقة، لأن التجزئة تؤدي إلى توليد المخاطر إذ هناك فرصة أكبر للاختراق في بيئة معقدة تضم مقدمي خدمات متعددين، لذا فمن خلال الحد من التجزئة، تستطيع البنوك أن تضيف طبقة أخرى من الحماية ضد مجرمي الانترنت، الأمر الذي لن يؤدي إلى تسهيل مراقبة البيانات وإدارتها فحسب، بل سيجعل التجارب أكثر سلاسة للمستخدمين.
ونتوقع استمرار هذا التحرك نحو منصة موحدة لتقديم التجارب المصرفية الرقمية خلال العام المقبل، حيث يُعد توحيد البائعين أفضل السبل لتحقيق ذلك، إنه يوفر التكاليف ويساعد رؤساء أمن المعلومات على فهم كيفية استخدام الموارد وتفاعل الأنظمة المختلفة مع بعضها."
الاستدلالات البيولوجية ستعمل على تحقيق التوازن بين الأمان والراحة
"لقد أدى التقدم في الاستدلالات البيولوجية ، والهواتف الذكية، وطرق التعرف على المستندات إلى تغيير قواعد اللعبة لتحقيق التوازن بين الأمان والراحة، بحيث تجعل البنوك قادرة على انشاء فلاتر تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لقراصنة الانترنت بينما تكون أسهل للمستخدمين العاديين فعلى سبيل المثال، يمكن لروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعامل بسرعة مع أسئلة التعرف على الهوية وملء النماذج، بينما تصعب تقنية الاستدلالات البيولوجية على الروبوتات عملية التقاط البيانات، في حين أنها عملية سهلة للمستخدمين العاديين، وبهذا نستخلص أنه مع الابتكارات الصحيحة، نستطيع تبسيط التعقيدات بالنسبة للمستخدميين العاديين وزيادة كفاءة الكشف عن الأنشطة الضارة، حيث يوفر النظام المثالي الحماية الكافية لصد الاحتيال دون تصعيب الأمر على المستخدمين العديين، ومن خلال الاستثمار في الحلول المتقدمة، يمكن للبنوك تجاوز التحديات وتعزيز الأمان."
"إحدى أفضل الممارسات لضمان حماية منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول في عام 2024 هي استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم وتسريع عمليات التحقق من الهوية والاستدلالات البيولوجية لمنع فتح حسابات احتيالية منذ البداية، فالتحول الرقمي ليس مزدوجا - لأننا لسنا متأكدين من مدى قوة البنوك في اعتماد الذكاء الاصطناعي والاستدلالات البيولوجية، بالرغم من أنها الطريقة الأكثر فعالية لتأمين التجربة بشكل بسيط، ومع تزايد خطر الجهات الفاعلة السيئة، يمكن أن تمتد هذه العملية لتشمل التحقق من المعاملات ذات القيمة العالية مثل الرهون العقارية، وهذا من شأنه أن يساعد المستهلكين على الشعور بمزيد من الأمان أثناء معاملاتهم الرقمية."
MENAFN29112023007443015940ID1107506996