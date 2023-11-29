شركة "إنتراست" تطلق حلاً رقمياً جديداً لفتح الحسابات الرقمية وتعزيز الخدمات المصرفية

(MENAFN
- Alto ) حل" إنتراست" الجديد لفتح الحسابات الرقمية يساعد البنوك على تقديم أفضل تجربة لعملائها الحاليين والجدد
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 29 نوفمبر 2023 – تماشياً مع الإقبال المتزايد للمستهلكين لإدارة شؤونهم المالية عبر الإنترنت تعلن شركة إنتراست عن إطلاق حل رقمي جديد لفتح الحسابات الرقمية، بهدف تمكين البنوك والاتحادات الائتمانية من تقديم تجربة التحاق رقمية آمنة ومريحة، تفادياً للتحديات المتعلقة بالأماكن أو التكنولوجيا أو أي من التحديات البسيطة الأخرى المعيقة لإتمام العملية، وتمكين أكبر عدد من العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بيسر وسهولة.
في هذا السياق، صرّح توني بال، رئيس قسم المدفوعات والهوية لدى 'إنتراست' قائلا: " إطلاقنا لهذا الحل الجديد يعد خطوة راسخة نحو مهمتنا المتمثلة في تعزيز التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على تعزيز تجربة العملاء في القطاع المصرفي، حيث أننا نسعى من خلال حلنا الجديد إلى تذليل الصعوبات التي تعيق فتح الحسابات وتمكين البنوك والاتحادات الائتمانية من تحسين خدماتها لكافة عملائها، إلى جانب توفير مستوى فائق من الأمان والراحة،الأمر الذي يرفع من مستوى ثقة المتعاملين، ويسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية الرقمية على المدى البعيد."
يعمل حل إنتراست لفتح الحسابات الرقمية على تجهيز البنوك والاتحادات الائتمانية في جميع أنحاء العالم، لاستيعاب العملاء الجدد من أي مكان باستخدام هواتفهم الذكية وبطاقات الهوية الرسمية، ويفتح المجال أمام العملاء الحقيقيين من فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت بطريقةٍ أبسط تقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين للعملية.
علاوة على ذلك، يُساعد هذا الحل البنوك من تمكين عملائها الجدد من الحصول على المنتجات المصرفية الضرورية، والتي تشمل إصدار بطاقة رقمية لمحفظة الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إصدار البطاقة الفعلية عبر الفرع أو البريد، هذا ويُقلل هذا الحل من المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية، ويضمن الامتثال لسياسات معرفة العميل الإلكترونية (eKYC)، بالإضافة إلى تبسيط عملية الالتحاق للعملاء الجدد."
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