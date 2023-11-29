نقاش بين الخبراء حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في قمة "وايز" التابعة لمؤسسة قطر

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 28 نوفمبر 2023: ناقش اليوم عدد من الخبراء كيفية استخدام التكنولوجيا من منظور أخلاقيّ في تعزيز الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال جلسة نقاشية هادفة سّلط فيها المتحدثون الضوء على التحديات والفرص التي تُمكّن الإنسان من الإرتقاء بالدور الذي يلعبه الذكاء الإصطناعي في المستقبل.
عقدت هذه الجلسة في إطار فعاليات اليوم الأول من النسخة الحادية عشرة من مؤتمر القمة العالمي للإبتكار في التعليم "وايز"، المبادرة العالمية التابعة لمؤسسة قطر، والتي تُعقد على مدار يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتتمحور حول موضوع "آفاق الإبداع: تعزيز الإمكانات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي".
وتساءل فرناندو دياز ديل كاستيلو رئيس التعليم في شركة مينتو، خلال هذه الجلسة النقاشية التي عُقدت بعنوان: "وضع القواعد: كيف تبدو خارطة الطريق للوصول إلى ذكاء اصطناعي أخلاقي؟" عن السُبل التي يُمكن من خلالها رفع مستوى الذكاء الإصطناعي دون حدوث أي قصور في مجال التعلّم؟
بدوره، طرح الدكتور مارك أوين جونز، أستاذ مشارك في دراسات الشرق الأوسط، جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، تساؤلاته عن هذا الدور قائلًا:" هل تتغير المهارات التي نحتاج إلى تعلّمها مع تطوّر الذكاء الإصطناعي؟ لطالما كانت الكتابة مهارة أساسية في التعلّم، فهل ستتأثر هذه المهارة في المستقبل؟".
وأضاف جونز:" احتلّت التهجئة دوراً مهمًا جداً في الماضي، وتراجعت تلك الأهمية بسبب توفّر التدقيق اللغوي الأوتوماتيكي في العصر الحالي، وكذلك شهدت الآلات الحاسبة تطوراً كبيراً، ما يُمكّن الجميع اليوم من إجراء عمليات حسابية معقّدة للغاية".
وتابع:" وعليه، نستنتج أنّ الذكاء الاصطناعي أسهم في تطوير الذكاء البشري بشكل لافت، حتى وصل إلى مستوى مختلف عمّا عهدنا في السابق، إلا أنّ الحديث عن هذا المستوى الجديد الذي وصل إليه التطوّر ليس بالضرورة جديد، بل شهدت السنوات السابقة العديد من التطوّرات التي غيّرت طريقة تعلّمنا وتعليمنا".
وختم:" أعتقد أنه من المهمّ التفكير في هذه المسألة من هذه الناحية، والتوقف عند طريقة تعاملنا مع هذه التحديات وتقبّلنا لها وكيفية احتواءنا للتغيير، أو رفضنا لعوامل معيّنة تفرضها علينا هذه التحديات".
من جهته، تحدّث توماس بانشوف نائب الرئيس للمشاركة العالمية، من جامعة جورجتاون، عن دور الجامعات في إحراز التقدّم بمجال الذكاء الاصطناعي، قائلاً:" نحن في بداية إجراءات ثورية عمرها حوالي عام"، مؤكدًا أنّ:" الجامعات بطبيعتها وخصوصًا الجامعات البحثية ملتزمة بإنتاج المعرفة ونشرها. بعد عام من الآن، سيتكيّف طلابنا بشكل أسرع ممّا نتكيف نحن كأعضاء في هيئة التدريس مع لغة النمذجة الكبيرة الأولى من نوعها التي تنتشر كمجال إبداعي جديد، ومحرك جديد للمعرفة، وموطن جديد لتبادل المعرفة بيننا، حيث يزداد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم".
وأضاف توماس بانشوف:" هناك ملاحظة سلبية لا بُدّ من الوقوف عندها وهي ترتبط بالمصلحة الذاتية للجامعات وهي مرتبطة بالتكلفة الباهظة للتعليم الجامعي مع دخولنا في هذا العالم الجديد؟".
في هذه الجلسة أيضًا، ناقش الخبراء الحلول التي يُمكن للمعلمين استخدامها داخل الفصول الدراسية مع توجه العالم نحو مزيد من الأتمتة، حيث تطرّق كريم جنينة مؤسس شركة راي لخدمات التدقيق والضرائب، إلى أهمية تدريب الطلاب والمعلمين على نماذج الأتمتة، بالإضافة إلى تعريفهم بالمخاطر والقيود، وأهمية استخدام هذه النماذج في التوقيت المناسب وكيفية دمجها في المنهج الدراسي.
كما سلّط جنينة الضوء على المنظور الأخلاقي للذكاء الإصطناعي، قائلًا:" أفتح اليوم باب النقاش في أخلاقيات الذكاء الإصطناعي، من خلال دعوة الباحثين والمنظمات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص، إلى التشاور، من أجل الوصول إلى مستوى معين من التوافق حول هذه المسألة".
وأضاف: "سيتعين علينا حتمًا تطوير عدد من المعايير ووضع حدّ أدنى من البروتوكولات في هذا المجال. والأهم من ذلك، علينا أن نضمن أن تكون الأجيال القادمة آمنة. وهذا ما يجعلنا نتساءل ما هو البديل؟ وأن نرصد تطوير الشركات لنماذج الأتمتة وتبيان مقدار الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر؟ وبناءً على ذلك نستكشف سُبل التعلمّ؟ والمتأثرين بذلك؟".
وختم:" آمل أن تكون هذه النقاشات فاعلة في هذه المنطقة من العالم، كي لا يتم تبنّي القيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من منظور غربي فحسب، بل من منظور العالم الجنوبي والشرق الأوسط أيضًا، لأن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث التأثير في حياة كافة سكّان العالم".
MENAFN29112023004929011400ID1107506977