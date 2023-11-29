-->

Thursday, 30 November 2023 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشاري: مشروبات الطاقة تؤثر على إنزيمات الكبد

11/29/2023 2:32:34 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال السعودي الدكتور أيمن الصالح، استشاري قلب وقسطرة تداخلية، إن مشروبات الطاقة مليئة بالسكريات والأحماض الأمينية وتؤثر على إنزيمات الكبد.

وأضاف الاستشاري خلال لقائه ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن تلك المشروبات يعود تأثيرها إلى المواد المصاحبة لها.

وأكمل، أن تلك المشروبات بها كمية عالية من الكافيين والسكريات؛ لذلك فإن أضرارها تستدعي تحذير كبار السن والأهالي من استخدامها والإفراط فيها.

MENAFN29112023000151011027ID1107506954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث