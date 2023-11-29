استشاري: مشروبات الطاقة تؤثر على إنزيمات الكبد

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- Khaberni) خبرني - قال السعودي الدكتور أيمن الصالح، استشاري قلب وقسطرة تداخلية، إن مشروبات الطاقة مليئة بالسكريات والأحماض الأمينية وتؤثر على إنزيمات الكبد.
وأضاف الاستشاري خلال لقائه ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن تلك المشروبات يعود تأثيرها إلى المواد المصاحبة لها.
وأكمل، أن تلك المشروبات بها كمية عالية من الكافيين والسكريات؛ لذلك فإن أضرارها تستدعي تحذير كبار السن والأهالي من استخدامها والإفراط فيها.
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