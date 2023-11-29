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عامل نظافة ينتحل صفة طبيب ويقتلع 4 أسنان لمريض

11/29/2023 2:32:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتحل عامل نظافة صفة طبيب، وقلع أسنان أحد المرضى ووصف له الدواء، وذلك في إحدى العيادات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية.

وحسب صحيفة ((زمان)) فإن المريض الذي يدعى هاكان يلدريم، اتصل بالعيادة، وقام عامل النظافة جمال شان أسلان، بالرد وتقديم نفسه على أنه طبيب أسنان وحدد موعداً له للحضور في المساء.

بعد الترحيب بالمريض، اكتسب شان أسلان الثقة عندما أخبره عامل النظافة أنه محاضر في إحدى الجامعات؛ ثم قام بفحص أسنان يلدريم في العيادة التي كان فيها بمفرده وقرر إزالة 4 منها. وحاول يلدريم توضيح أنه ليس من الصواب خلع الأسنان الخارجية؛ لكن جمال شان أسلان رد بالقول: ((هل تعلمني وظيفتي؟))، وقام بخلع أسنانه الأمامية الأربعة العلوية تحت التخدير الموضعي.

وذهب هاكان يلدريم، الذي كان وجهه منتفخاً ويتألم بعد خلع أسنانه، إلى الصيدلية بالوصفة الطبية التي كتبها شان أسلان، لكن الصيدلي ذكر له أن الوصفة الطبية ليست مختومة، وحينها تم الكشف عن الخدعة التي تعرض لها يلدريم. وذكر هاكان يلدريم، أن التورم في وجهه لم يهدأ لمدة شهر.

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