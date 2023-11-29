أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى اليوم الأربعاء، بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري القول إن "سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية لسموه مستقرة ولله الحمد.. سائلين المولى أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز