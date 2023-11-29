دوكاب تدعم ممارسات الصناعة المسؤولة لتساهم بتسريع تحول قطاع الطاقة في COP28

أعلنت دوكاب إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة،

عن مشاركتها، تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في مؤتمر الأطراف COP28، بهدف استعراض جهودها في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتأثير ذلك بشكل إيجابي على نمو أعمالها وتوسعها وتمكين عملائها من جميع أنحاء العالم.



وتسلط دوكاب الضوء خلال مشاركتها على مختلف مسارات الرقمنة وتحول الطاقة في القطاع الصناعي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مع التركيز على أهمية تضافر جهود الجهات والشركات الكبرى من أجل صياغة طريق واضح للوصل إلى الأهداف المشتركة والمأمولة في هذا المجال.



وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب:“من المهم أن يكون لنا كقطاع صناعي بصمة واضحة في جهود التقليل من الانبعاثات الكربونية وتبني ممارسات مسؤولة لها تأثير ملموس على أرض الواقع، وتسليط الضوء على هذه الجهود من خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 ، لأننا ندرك الدور الحيوي للشركات الصناعية مثل دوكاب في عملية تسريع التحول في مجال الطاقة".

وتلتزم مجموعة دوكاب بالتمهيد لمستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة، والعمل على تمكين الرقمنة والتحول الذكي وزيادة تطويع التكنولوجيا المتقدمة في عملياتها لتصبح أكثر ذكاءً وسرعة وصديقة للبيئة، وخلال مشاركتها في المؤتمر، ستعرض منتجاتها من الأسلاك والكابلات النحاسية والألومنيوم والحلول المتكاملة التي تحمل شعار "صنع في الإمارات"، ودورها في دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية المتقدمة في جميع أنحاء العالم وتحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة.

وستعرض "دوكاب" أيضاً التزام المجموعة بالعمل بطريقة مسؤولة ومستدامة منذ الآن نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك من خلال مشروعها الذكي Blade، الذي يعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، مثل الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإدارة سلسلة التوريد الذكية، ويقدم حلول متخصصة تحسن من جودة وموثوقية المنتجات، ويخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%؛ والنفايات بنسبة 20% وتحسين استخدام الموارد بنسبة 15%.

كما تراقب المجموعة التقدم الذي تحرزه في مجال الاستدامة لأغراض التعلم والتحسين المستمر كجزء أساسي من رحلة تحقيق الاستدامة الخاصة بها. ونتيجة لذلك، تم رصد انخفاض البصمة البيئية لمصنعها في جبل علي بمقدار النصف منذ عام 2020، فيما انتقلت إلى استخدام المواد الخام المعاد تدويرها والصديقة للبيئة في صناعة منتجاتها؛ ووضعت استراتيجية مستدامة لشراء المواد الخام مع التركيز بشكل أكبر على المصادر المحلية والإقليمية.

وتعد مشاركة مجموعة دوكاب في مؤتمر الأطراف (COP28) رغبة منها في مشاركة خبراتها مع الآخرين، والاستفادة في الوقت ذاته من الخبرات المتنوعة والمتخصصة التي ستطرحها الأطراف الأخرى المشاركة في الحدث الأكثر أهمية لهذا العام.

