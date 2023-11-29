هيئة الأوراق المالية والسلع تعلن عطلة الأسواق بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عطلة الأسواق المالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، ستبدأ اعتباراً من السبت الموافق 2 ديسمبر وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، على أن تستأنف التداولات بالأسواق يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن هذا القرار جاء استناداً إلى إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بشأن عطلة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة، وبعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

ورفعت الهيئة، أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين كافة على هذه الأرض الطيبة.

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