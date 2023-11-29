رئيس وزراء نيوزيلندا يعتزم حظر الهواتف الجوالة ورفع القيود على التبغ

يعتزم رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد حظر استخدام الهواتف الجوالة في المدارس، وإلغاء القيود المفروضة على التبغ ضمن أجندته الطموحة لأول مائة يوم له في منصبه، والتي أعلن عنها يوم الأربعاء.

حدد كريستوفر لوكسون 49 إجراء قال إن حكومته المحافظة تعتزم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال لوكسون إن القانون الأول الذي يعتزم إقراره سيضيق نطاق سلطات البنك المركزي كي يركز فقط على الحد من التضخم.

سيسلب هذا الإجراء من البنك المركزي سلطة التعامل مع ارتفاع معدلات البطالة.

تتضمن إجراءات واردة في خطة المائة يوم الأولى إلغاء مبادرات للحكومة الليبرالية السابقة، والتي ظلت في السلطة ست سنوات.

تشمل الجهود الجديدة وضع خطة لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة، وقال لوكسون إن إجراءاته تهدف لتحسين الاقتصاد.

لكن بعض خطط لوكسون مثيرة للجدل ومن بينها إلغاء القيود المفروضة على التبغ، وهو الإجراء الذي اتخذته الحكومة السابقة العام الماضي.

وقالت حكومة لوكسون إن إنهاء القيود المفروضة على التبغ - والتي لن تدخل حيز التنفيذ حتى العام المقبل - سيجلب المزيد من أموال الضرائب، رغم انه ليس مقايضة المال بالصحة.

وقال لوكسون "متمسكون بالوضع الراهن، سنواصل خفض معدلات التدخين في جميع أنحاء نيوزيلندا خلال إدارتنا للبلاد."

يقول منتقدون إن هذه الخطة انتكاسة للصحة العامة، وتشكل انتصارا لصناعة التبغ.

بينما تسببت مبادرتان تعليميتان - إحداهما تتطلب من المدارس تخصيص ساعة يوميا للقراءة والكتابة والرياضيات، والأخرى تحظر استخدام الهواتف الجوالة - في شعور بعض الناخبين بأن المدارس انحرفت عن مهمتها الأساسية.

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