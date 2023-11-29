بيع أرض في «دبي هيلز» بـ 125 مليون درهم

سجلت دائرة الأراضي والاملاك في دبي اليوم صفقة بيع أرض في دبي هيلز بقيمة 125 مليون درهم، وهي أكبر صفقة عقارية يتم تسجيلها في هذه المنطقة خلال العام الجاري.

وتصل مساحة الأرض إلى 35600 قدم مربع، ليصل بذلك سعر القدم المربع إلى 3511 درهماً.

وبلغت المبيعات العقارية منذ صباح اليوم 658 مليون درهم عبر 160 صفقة.

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