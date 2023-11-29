بيع أرض في «دبي هيلز» بـ 125 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت دائرة الأراضي والاملاك في دبي اليوم صفقة بيع أرض في دبي هيلز بقيمة 125 مليون درهم، وهي أكبر صفقة عقارية يتم تسجيلها في هذه المنطقة خلال العام الجاري.
وتصل مساحة الأرض إلى 35600 قدم مربع، ليصل بذلك سعر القدم المربع إلى 3511 درهماً.
وبلغت المبيعات العقارية منذ صباح اليوم 658 مليون درهم عبر 160 صفقة.
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