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منصور بن زايد يدشن الزورق بني ياس P110 فئة كورفيت ليدخل الخدمة ضمن أسطول قواتنا البحرية

11/29/2023 2:32:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الزورق“ بني ياس P110” فئة كورفيت، الذي أنتجته مجموعة نافال الفرنسية.

ورفع سموه علم الدولة على سارية الزورق، معلناً تدشينه الرسمي ودخوله الخدمة ضمن أسطول قواتنا البحرية.

حضر مراسم التدشين .. معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.

وقام سموه بعد ذلك بجولة تفقدية في مختلف أرجاء الزورق، وتوقف عند غرفة القيادة والتحكم ، واستمع سموه من عدد من ضباط القوات البحرية إلى شرح واف حول مهام الزورق والتقنيات العالية التي تُستخدم في هذه القطعة البحرية، لتعزيز القدرات العملياتية للقوات البحرية في تنفيذ مهامها وواجباتها.

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