تحطم طائرة عسكرية أمريكية فيها 8 أشخاص قبالة اليابان

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحطّمت طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري فيها ثمانية أشخاص الأربعاء قبالة سواحل اليابان، على ما أعلن خفر السواحل اليابانيون.
وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس "تلقينا معلومات عند الساعة 14,47 (05,47 ت غ) اليوم تفيد بأن طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما".
وأضافت "أُعلمنا أيضا بوجود طاقم مؤلف من ثمانية أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".
وتقع جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان.
ويأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز أوسبري في شمال أستراليا في أغسطس ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأميركية من بين 23 شخصا كانوا فيها.
وتحطمت طائرة بوينغ إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.
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