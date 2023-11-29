تحطم طائرة عسكرية أمريكية فيها 8 أشخاص قبالة اليابان

تحطّمت طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري فيها ثمانية أشخاص الأربعاء قبالة سواحل اليابان، على ما أعلن خفر السواحل اليابانيون.

وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس "تلقينا معلومات عند الساعة 14,47 (05,47 ت غ) اليوم تفيد بأن طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما".

وأضافت "أُعلمنا أيضا بوجود طاقم مؤلف من ثمانية أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".

وتقع جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان.

ويأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز أوسبري في شمال أستراليا في أغسطس ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأميركية من بين 23 شخصا كانوا فيها.

وتحطمت طائرة بوينغ إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.

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