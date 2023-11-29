وزارة الموارد البشرية والتوطين تضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية قد ضبطت 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وقالت الوزارة إن بياناتها كشفت عن تعيين 1267 مواطناً بشكل صوري خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت الوزارة أنه تم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ“التوطين الصوري” من مزايا برنامج“نافس”، وسيتم استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها.



وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.





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