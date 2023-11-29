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حفريات ديناصورات ((مذهلة)) في الصين

11/29/2023 2:20:56 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اكتشف العلماء نوعاً من حفريات الديناصورات في الصين، والتي تتضمن 3 هياكل عظمية لديناصورات بالغة وخمس مجموعات من البيض. وبحسب الدراسة التي أجراها علماء من جامعة يوننان، وجامعة الصين لعلوم الأرض، فإنَّ الديناصور يدعى تشيان لونغ، وطوله نحو 6 أمتار.

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