حفريات ديناصورات ((مذهلة)) في الصين
التاريخ
11/29/2023 2:20:56 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اكتشف العلماء نوعاً من حفريات الديناصورات في الصين، والتي تتضمن 3 هياكل عظمية لديناصورات بالغة وخمس مجموعات من البيض. وبحسب الدراسة التي أجراها علماء من جامعة يوننان، وجامعة الصين لعلوم الأرض، فإنَّ الديناصور يدعى تشيان لونغ، وطوله نحو 6 أمتار.
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