برنامج الأغذية العالمي: سكان غزة يواجهون خطر المجاعة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدا أن الإمدادات غير كافية على الإطلاق للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفو البرنامج في الملاجئ وأماكن النزوح الأخرى.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان صحفي، مساء الثلاثاء، إنه من المحتمل جدا أن يكون سكان غزة، وخاصة النساء والأطفال، معرضين بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر للغذاء.

وأضاف البيان أن البرنامج سلم الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لأكثر من 120 ألف شخص في غزة خلال الفترة الأولية للهدنة الإنسانية.