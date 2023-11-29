الاحتلال ينفي وجود مفاوضات حول وقف اطلاق نار دائم

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / في ظل الحديث عن السعي لتمديد وقف اطلاق النار لايام اخرى خلال المفاوضات الجارية في قطر ويشارك فيها رئيس جهاز المخابرات المركزية الامريكية ورئيس جهاز الموساد الاسرائيلي ورئيس المخابرات المصرية و رئيس الوزراء القطري نفت مصادر اسرائيلية ان تكون هذه المفاوضات تهدف للتوصل لوقف اطلاق نار دائم مؤكدة انها تتعلق بالتفاوض على الاسرى والسعي من اجل الافراج عنهم.

وقالت المصادر العبرية انها تسعى لاعادة الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية وعلى راسها حركة حماس وكتائب القسام التي ترى فيها إسرائيل انها المسؤولة عن كافة الاسرى.

واشارت المصادر ان إسرائيل تسعى للافراج عن المدنيين من الرجال فوق سن ١٨ عاما الذين تحتجزهم حماس.

ونقلت القناة 13 العبرية مصادر إسرائيلية قولها ان وقف إطلاق نار دائم غير مطروح على جدول الأعمال.

وعن صفقة تبادل قالت المصادر ان إسرائيل تحاول التوصل لصفقة تبادل أوسع، ونوافق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبار في السن مقابل أسرى إسرائيليين كبار في السن، ولكن لا يوجد على جدول النقاس "الكل مقابل الكل"، ولا وقف إطلاق نار.

بدوره قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض ان الهدف من المفاوضات في العاصمة القطرية يهدف للعمل على إطلاق سراح جميع الرهائن مشيرا الى ان واشنطن تؤيد تمديد الهدنة في غزة لفترات أكثر إذ كان ذلك ممكنا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض انه سيتم مواصلة العمل مع إسرائيل وقطر ومصر لمعرفة إمكانية تمديد الهدنة لإخراج المزيد من الرهائن

وعبر المسؤول الامريكي أن حماس لا تزال تمثل تهديدا حقيقيا لإسرائيل حيث تدعم واشنطن في ما اسمته حق تل أبيب في القضاء على هذا التهديد*

على صعيد اخر قال المسؤول الامريكي انه لا توجد لدى الولايات المتحدة دلائل على أن حماس تحاول منع الأمريكيين المحتجزين لديها من الخروج واستخدامهم كورقة ضغط.

كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض ان بلاده لا تدعم اي عمليات تقوم بها إسرائيل في جنوب قطاع غزة إلا إذا تأكدنا أنها تراعي حياة الأبرياء هناك.