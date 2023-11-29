مجموعة السبع تطالب الحوثيين بالكفّ عن تهديد الملاحة البحرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- مطالب وزراء خارجية دول مجموعة "السبع" الحوثيّين بالتوقف الفوري عن تهديد طرق الملاحة البحرية والإفراج عن طاقم سفينة الشحن التي استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.
وقال الوزراء في بيان مشترك: "ندعو جميع الأطراف إلى عدم تهديد أو عرقلة الممارسة القانونية لحقوق وحريّات الملاحة لكلّ السفن".
وأضاف البيان "ندعو بشكل خاص الحوثيين لأن يوقفوا فورا هجماتهم على المدنيين وتهديداتهم لممرّات الشحن الدولية والسفن التجارية، والإفراج عن السفينة Galaxy Leader وطاقمها، والتي تمّ الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في الـ 19 من نوفمبر".
وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد أعلنت يوم الأحد عن احتجازها سفينة Galaxy Leader، التي كانت تسير تحت علم باهاماس، والتي قال الحوثيون إنها تابعة لشركة إسرائيلية.
وأكد الحوثيون أنه قاموا باحتجاز السفينة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونفت إسرائيل وجود أي علاقة لها بهذه السفينة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي إسرائيلي على متنها.
المصدر: أ ف ب
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