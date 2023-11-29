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اعلان عن قطع التيار الكهربائي عن منطقة اريحا

11/29/2023 2:18:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا وذلك يوم الأربعاء 29/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:


وتشمل: شركة نخيل فلسطين , جزء من الإغاثة الزراعية , مدينة الأمل , نادي الفروسية , آبار أرض حجلة والزور , الزراعون العرب , الضابطة الجمركية , مزارع الدجاج في أرض حجلة والزور , شارع الباباي قرب سامي مسلم , الطاقة الشمسية ومحطة تنقية الصرف الصحي (بلدية اريحا) مصنع أبو جرار (تمور فلسطين) حرس الرئيس , حديقة الباباي , فندق القمر , فلل متري رزق , بئر اسعيد وادعيق والمجاورين.


تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.




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