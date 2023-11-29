اعلان عن قطع التيار الكهربائي عن منطقة اريحا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من





وتشمل: شركة نخيل فلسطين , جزء من الإغاثة الزراعية , مدينة الأمل , نادي الفروسية , آبار أرض حجلة والزور , الزراعون العرب , الضابطة الجمركية , مزارع الدجاج في أرض حجلة والزور , شارع الباباي قرب سامي مسلم , الطاقة الشمسية ومحطة تنقية الصرف الصحي (بلدية اريحا) مصنع أبو جرار (تمور فلسطين) حرس الرئيس , حديقة الباباي , فندق القمر , فلل متري رزق , بئر اسعيد وادعيق والمجاورين.







تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.











