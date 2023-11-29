اعلان عن قطع التيار الكهربائي عن منطقة اريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا وذلك يوم الأربعاء 29/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:
وتشمل: شركة نخيل فلسطين , جزء من الإغاثة الزراعية , مدينة الأمل , نادي الفروسية , آبار أرض حجلة والزور , الزراعون العرب , الضابطة الجمركية , مزارع الدجاج في أرض حجلة والزور , شارع الباباي قرب سامي مسلم , الطاقة الشمسية ومحطة تنقية الصرف الصحي (بلدية اريحا) مصنع أبو جرار (تمور فلسطين) حرس الرئيس , حديقة الباباي , فندق القمر , فلل متري رزق , بئر اسعيد وادعيق والمجاورين.
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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