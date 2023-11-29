واشنطن بوست: الصفقات المستقبلية ستضم جنودا يخدمون بالاحتياط

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه خلال المحادثات التي أجريت في قطر بشأن تمديد الهدنة إلى فترة أطول في غزة وإمكانية إجراء صفقت تبادل جديدة، حيث التقى رئيس الموساد ورئيس وكالة المخابرات المركزية مع الوسطاء القطريين، تم الاتفاق على خمس فئات من الرهائن سيتم إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية، رغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على مثل هذه الصفقات.
وبحسب الصحيفة، فإن الفئات الخمس هي: الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش، والمجندات، ورجال الاحتياط، والرجال في الخدمة العادية، وجثث الإسرائيليين الذين قتلوا حتى قبل أسرهم أو ماتوا أثناءه.
ووفقا للتقرير فإن عدد المختطفين الذين ينتمون لهذه الفئات يزيد بكثير عن 100 شخص، لكن المصدر رفض تقديم رقم محدد.
MENAFN29112023000205011050ID1107506888
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.