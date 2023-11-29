واشنطن بوست: الصفقات المستقبلية ستضم جنودا يخدمون بالاحتياط

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه خلال المحادثات التي أجريت في قطر بشأن تمديد الهدنة إلى فترة أطول في غزة وإمكانية إجراء صفقت تبادل جديدة، حيث التقى رئيس الموساد ورئيس وكالة المخابرات المركزية مع الوسطاء القطريين، تم الاتفاق على خمس فئات من الرهائن سيتم إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية، رغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على مثل هذه الصفقات.

وبحسب الصحيفة، فإن الفئات الخمس هي: الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش، والمجندات، ورجال الاحتياط، والرجال في الخدمة العادية، وجثث الإسرائيليين الذين قتلوا حتى قبل أسرهم أو ماتوا أثناءه.

ووفقا للتقرير فإن عدد المختطفين الذين ينتمون لهذه الفئات يزيد بكثير عن 100 شخص، لكن المصدر رفض تقديم رقم محدد.

