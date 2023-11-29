وسائل إعلام: زيلينسكي يمنع الإدارات الأوكرانية من التواصل مع قائد قواته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وجه مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رؤساء الإدارات في أوكرانيا بـ"وقف أي اتصال" مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، حسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة: "الأسبوع الماضي، أصدر مكتب رئيس أوكرانيا تعليماته لرؤساء الإدارات الإقليمية بوقف أي اتصال مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني".
وبحسب الصحفي يوري نيكولوف، فإن مكتب زيلينسكي اتخذ هذه الخطوة "حتى لا تثير الجدل حول زالوجني".
وكتبت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد.
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