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وسائل إعلام: زيلينسكي يمنع الإدارات الأوكرانية من التواصل مع قائد قواته

11/29/2023 2:18:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وجه مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رؤساء الإدارات في أوكرانيا بـ"وقف أي اتصال" مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، حسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة: "الأسبوع الماضي، أصدر مكتب رئيس أوكرانيا تعليماته لرؤساء الإدارات الإقليمية بوقف أي اتصال مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني".

وبحسب الصحفي يوري نيكولوف، فإن مكتب زيلينسكي اتخذ هذه الخطوة "حتى لا تثير الجدل حول زالوجني".
وكتبت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

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