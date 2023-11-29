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جهود في إسرائيل لتمديد الهدنة

11/29/2023 2:18:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك جهودا في إسرائيل لتمديد وقف إطلاق النار بعد انتهاء اليومين الإضافيين للهدنة.
يذكر أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.
يأتي ذلك في إطار وساطة دولة قطر، وبالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية.




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