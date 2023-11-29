جهود في إسرائيل لتمديد الهدنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك جهودا في إسرائيل لتمديد وقف إطلاق النار بعد انتهاء اليومين الإضافيين للهدنة.
يذكر أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.
يأتي ذلك في إطار وساطة دولة قطر، وبالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية.
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