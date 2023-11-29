ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم
التاريخ
11/29/2023 2:18:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء 50 قرشاً ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.
حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم عند 41.3 للبيع للمواطنين مقابل 39.6 للشراء منهم.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.9 للبيع للمواطنين مقابل 33.9 للشراء منهم.
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