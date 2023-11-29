بنقش الزيتون والسمك أصبحت رمزاً... كيف غزت الكوفية العالم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلال عطلة عيد الشكر، أطلق رجل النار مناصرة لإسرائيل، على ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين في ولاية فيرمونت الأميركية، لأن اثنين منهم يرتديان الكوفية، في جريمة بأنها ضمن "جرائم الكراهية" التي ازدادت مؤخراً بسبب الحرب على غزة.

فما سر هذا الوشاح ولماذا ارتبط بفلسطين؟

على الرغم من أن الكوفية يتم ارتداؤها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلا أنها أصبحت تُعرف في العقود الأخيرة بشكل خاص كرمز للهوية الفلسطينية.



ففي الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم وسط الحرب بين إسرائيل وحماس، ارتدى المتظاهرون الأوشحة حول أعناقهم أو استخدموها لتغطية وجوههم.



إلا أن أصل هذا الوشاح يعود إلى سنوات طويلة، حينما كان يرتديها في الأصل الرعاة والمزارعون، ثم أصبحت قطعة مميزة من الملابس على مستوى العالم، يرتديها الثوار والناشطون المناهضون للاستعمار وما شابه.



في حين لا يزال كبار السن والمزارعون يرتدونها كأغطية الرأس التقليدية.

ما هي الكوفية؟

هي وشاح تقليدي يتم ارتداؤه في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط، عادةً ما يكون إما باللونين الأسود والأبيض أو الأحمر والأبيض، ويتميز بأنماط مختلفة في جميع الأنحاء وشرابات على حافته.



فقد أوضحت وفاء غنيم، الباحثة والمنسقة المتخصصة في تاريخ الملابس الفلسطينية، إنه حتى العشرينيات من القرن الماضي، كان يرتدي الكوفية التي تسمى أيضا الحطاح أو الشماغ في الغالب رجال من البدو الرحل في فلسطين التاريخية.



وتابعت أن الرسومات المنسوجة في كل كوفية تعكس جوانب مختلفة من أرض فلسطين، مثل شجرة الزيتون وشبكة صيد السمك.



في حين ارتبطتت بفلسطين لأن مناهضي الاستعمار الانجليزي ارتدوها كي يحمو أنفسهم من بطشه، وذلك لتغطية رؤوسهم.



وبالنسبة للعديد من الفلسطينيين والأشخاص من أصل عربي حول العالم، تعتبر الكوفية بمثابة رابط مهم لثقافتهم.



إلا أن ما زاد من شهرتها كثيرا الرئيس ياسر عرفات، الذي اعمدها في لباسه حتى في أكثر الأوقات رسمية كالقمم العربية والدولية.



بالإضافة إلى رمزها للهوية الثقافية، اتخذت الكوفية أيضا بعدا سياسيا، مثل العديد من الملابس الأخرى المرتبطة بالتراث الثقافي أو الديني والقومية.

تاريخ حافل

يعود هذا البعد السياسي إلى ثلاثينيات القرن الماضي، أي خلال الثورة العربية، بين عامي 1936 و1939، عندما سعى الفلسطينيون إلى إنهاء الاحتلال البريطاني وإقامة دولة مستقلة خاصة بهم، ارتدى الفلسطينيون من مختلف الطبقات الاجتماعية و الكوفية السوداء والبيضاء رمزا لتضامنهم أحيانا، وأحيانا أخرى للحماية من بطشه.



وخلال الستينيات، كان هناك عودة أخرى للكوفية كرمز سياسي، حيث يرتدي الرجال والنساء الوشاح بعد أن أطل ياسر عرفات به، مما عزز الوشاح كرمز للنضال الوطني الفلسطيني.



أما مؤخراً في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين الأخيرة في جميع أنحاء العالم، فشجع المنظمون الحاضرين على ارتداء الكوفية لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني، إلا أن الأمر أخذ منحاً خطراً، حيث ذكرت شبكة CNN أن أحد المتظاهرين في فرنسا قال إنه تم تغريمه 135 يورو لارتدائه الكوفية بعد أن حظرت البلاد جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.



وبات ارتداء الكوفية قد يعرض مرتديها أيضا لمشاعر معادية للفلسطينيين أو كراهية كما حدث مع الطلاب الفلسطينيين في أميركا قبل أيام.



وبعد جريمة الكراهية الأخيرة، حذّر ناشطون من ارتداء الكوفية في مثل هذه المجتمعات، خوفا من حوادث مماثلة.



يذكر أن الكوفية لم تعد رمز نضال فقط، فإضافة إلى كونها دلالة على الهوية الوطنية، دخلت الكوفية أيضا إلى عالم الموضة السائدة.

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