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قبل انتخابات الرئاسة الروسية.. تحذير شديد اللهجة من بوتين

11/29/2023 2:18:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب قبل الانتخابات المقررة في مارس 2024 من أن أي تدخل خارجي معتبراً ذلك عملا من أعمال العدوان.


وأدى اجتياح روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى أخطر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، مما دفع بوتين إلى التحول نحو الصين.


وغيّر بوتين روايته عن الحرب منذ الاجتياح، وصورها على أنها معركة وجودية بين الحضارة الروسية المقدسة والغرب المتعجرف الذي يقول إنه في حالة تدهور ثقافي وسياسي واقتصادي.


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