قبل انتخابات الرئاسة الروسية.. تحذير شديد اللهجة من بوتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب قبل الانتخابات المقررة في مارس 2024 من أن أي تدخل خارجي معتبراً ذلك عملا من أعمال العدوان.
وأدى اجتياح روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى أخطر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، مما دفع بوتين إلى التحول نحو الصين.
وغيّر بوتين روايته عن الحرب منذ الاجتياح، وصورها على أنها معركة وجودية بين الحضارة الروسية المقدسة والغرب المتعجرف الذي يقول إنه في حالة تدهور ثقافي وسياسي واقتصادي.
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