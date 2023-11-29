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الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من نابلس

11/29/2023 2:18:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين فلسطينيين من مخيم عسكر القديم، وهم: عيسى الزين، ويزن الزين، وزياد الزين، ومحمد ابو سالم، وأحمد أبو سالم، وعلي أبو سالم، بعد أن داهمت منازلهم، وتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الفلسطينيين عماد حسن بزاري، واحمد حسن بزاري، بعد دهم منزلي ذويهما في قرية برقة شمال غرب نابلس.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرى بورين ويتما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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