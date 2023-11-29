الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين فلسطينيين من مخيم عسكر القديم، وهم: عيسى الزين، ويزن الزين، وزياد الزين، ومحمد ابو سالم، وأحمد أبو سالم، وعلي أبو سالم، بعد أن داهمت منازلهم، وتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الفلسطينيين عماد حسن بزاري، واحمد حسن بزاري، بعد دهم منزلي ذويهما في قرية برقة شمال غرب نابلس.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرى بورين ويتما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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