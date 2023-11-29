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الجمارك: ضبط 565 ألف حبة كبتاجون في شاحنة قادمة عبر حدود جابر

11/29/2023 2:18:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أحبطت محاولة تهريب (565) ألف حبة من الكبتاجون المخدّر.


وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي، أنه بناء على معلومات استخبارية، تم استهداف الشاحنة وتفتيشها بشكل دقيق ووجدت المضبوطات مخبأة بطريقة محكمة داخل أرضية الشاحنة، في مكان تم إعداده خصيصا لهذه الغاية.


وأضاف أنه جرى تسليم المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن كوادر الجمارك الأردنية وبجهود وطنية مشتركة وتعاون وثيق مع كافة الأجهزة الأمنية تعمل على الدوام جنبا إلى جنب لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من كافة أشكال التهريب خصوصا المخدرات.


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