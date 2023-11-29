الجمارك: ضبط 565 ألف حبة كبتاجون في شاحنة قادمة عبر حدود جابر

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أحبطت محاولة تهريب (565) ألف حبة من الكبتاجون المخدّر.
وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي، أنه بناء على معلومات استخبارية، تم استهداف الشاحنة وتفتيشها بشكل دقيق ووجدت المضبوطات مخبأة بطريقة محكمة داخل أرضية الشاحنة، في مكان تم إعداده خصيصا لهذه الغاية.
وأضاف أنه جرى تسليم المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن كوادر الجمارك الأردنية وبجهود وطنية مشتركة وتعاون وثيق مع كافة الأجهزة الأمنية تعمل على الدوام جنبا إلى جنب لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من كافة أشكال التهريب خصوصا المخدرات.
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