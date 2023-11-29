عضو في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يدعو لرفع آخر في الفائدة لتصدي التضخم

(MENAFN
) في تصريحاتها يوم الثلاثاء، أكدت ميشيل بومان، عضوة في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن البنك المركزي سيجد نفسه على الأرجح في حاجة إلى زيادة تكلفة الاقتراض بشكل أكبر للحد من معدلات التضخم وضبطها وفقًا للهدف المستهدف البالغ 2 في المئة. وقالت بومان خلال مشاركتها في جمعية البنوك في مدينة سولت ليك، يوتا: "رؤيتي الاقتصادية الأساسية تظل أن علينا زيادة معدل الفائدة الفيدرالية للحفاظ على سياسة كافية لتحقيق هدفنا في تقليل التضخم إلى 2 في المئة في الوقت المناسب".
كما قد قرر الاحتياطي الفيدرالي في بداية الشهر الحالي الإبقاء على معدل الفائدة الليلي الأساسي دون تغيير، حيث استمر في الحفاظ على نطاق يتراوح بين 5.25 و 5.50 في المئة للقاء الثاني على التوالي. ومنذ ذلك الحين، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكنه سيفعل ذلك فقط إذا تعثر التقدم في إعادة التضخم إلى معدل الهدف المستهدف البالغ 2 في المئة. ورغم تلك التصريحات، إلا أن بومان، التي كانت طويلاً من بين أقلية صغيرة من صانعي السياسات الذين يرون أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد، وأكدت على ضرورة استمرار الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة.
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