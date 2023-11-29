الارتفاع الغير متوقع في الأسواق في نهاية العام يتحدى التوقعات

(MENAFN
) أحدث الارتفاع غير المتوقع في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 20 بالمئة في نهاية عام 2023 مفاجأة كبيرة لمعظم المحللين ومتابعي الأسواق، متجاوزًا التوقعات السابقة. وعادت روح التفاؤل بقوة في نوفمبر، وذلك بينما يبدو أن ذروة سعر الفائدة على وشك الحدوث، بفضل بعض الأخبار الإيجابية حول التضخم والنمو القوي الملاحظ.
كما لوحظت في مقال كاتي مارتن في أحد الصحف, في عطلة نهاية الأسبوع، أنه يتوقع 61 بالمئة من المستثمرين انخفاض العوائد في عام 2024، وفقًا لاستطلاع أجراه بنك أمريكا. وكانت ردود الفعل في السوق حاسمة. خلال الشهر الماضي، انخفضت عوائد السندات لمدة عشر سنوات بنحو 40 نقطة أساس، وارتفعت الأسهم بنسبة 10 بالمئة, وهي حركات منطقية.
كذلك لا تعد المكاسب في الأسهم والسندات هي الدليل الوحيد على التفاؤل. فقد شهد استطلاع رأي جمعية الأفراد المستثمرين الأمريكية ارتفاعا حادا الشهر الماضي. وهناك أيضا توقعات إيجابية للأرباح تشير إلى نمو بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، تليها توسع في الأرباح بنسبة 11 بالمئة في عام 2024.
في حين يشير مقياس جولدمان ساكس المفضل لتوقعات سوق الأسهم للنمو الاقتصادي، الذي يقارن بين الأسهم المتفاعلة مع الدورة الاقتصادية والدفاعية، إلى نمو حقيقي يبلغ 2 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس أيضًا الائتمان الشركي المشهد السوقي، حيث انخفضت العوائد المطلقة هذا الشهر، على الرغم من أن تدفقات الأموال إلى السندات الشركية، وخاصة تلك عالية العائد، تعتبر في أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات. وتظل فروق الفائدة على سندات العائد العالي مقابل الخزانات ضعيفة، عند 3.9 بالمئة مقابل متوسطها التاريخي البالغ 5.4 بالمئة.
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