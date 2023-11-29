استخدام زجاجات المياه البلاستيكية في موسم السفر المُمتد يؤثر سلباَ على البيئة

(MENAFN
) مع بداية موسم السفر الممتد، الذي يمتد من عيد الشكر وحتى رأس السنة الصينية، يشهد العالم تزايدًا في السفر، وأصبحت زجاجات المياه البلاستيكية جزءًا لا يتجزأ من هذه الرحلات. وأسفرت الراحة الناجمة عن شراء وحمل ورمي والتخلص من هذه الزجاجات، للأسف، عن أزمة بيئية. كما تستهلك العالم سنوياً حوالي 500 مليار زجاجة بلاستيكية، تشكل 10 بالمئة من إنتاج البلاستيك العالمي، وسرعان ما تنتهي في المحيطات الطبيعية أو تُلقى في القمامة.
كما أدت تأثيرات الفاحشة للنفايات الناجمة عن زجاجات المياه البلاستيكية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات كبيرة. وفي ولاية نيويورك، قدمت دعوى قضائية ضد شركة بيبسيكو بعد أن أظهرت مسحًا لنهر بوفالو أرقامًا مثيرة—1,916 قطعة من النفايات البلاستيكية، حيث كانت 17 بالمئة منها تحمل آثار علامة بيبسي. تلقي هذه القضايا الضوء على القيود المتعلقة بالجهود الفردية في مواجهة مشكلة التلوث البلاستيكي الأكبر.
كذلك ان محاولة تجنب زجاجات المياه البلاستيكية ببدائل قابلة لإعادة التعبئة تأتي مع تحدياتها الخاصة, فالزجاجات المعدنية، رغم صداقتها للبيئة، يمكن أن تكون ثقيلة للحمل، والبحث عن صنابير عامة ملائمة لإعادة التعبئة يظل عائقًا. بالإضافة إلى ذلك، يتعثر الجانب العملي لهذه البدائل بتراكم الغبار على الزجاجات المعدنية غير المستخدمة، مكشفًا عن تعقيدات التحول من استخدام البلاستيك القابل للتصرف.
في حين تستحق الجهود المبذولة لتقليل إنتاج البلاستيك، التي تمت مناقشتها في مؤتمر الأمم المتحدة في نيروبي، متابعة دقيقة. ومع ذلك، يظل إعادة التدوير حلاً حيوياً وفعالاً. حاليا، تختلف نسب التدوير لزجاجات المياه البلاستيكية بشكل واسع، حيث تحقق الدول التي تعتمد نظم الودائع الاستهلاكية نجاحًا كبيرًا. في هذه النظم، يحصل الأفراد على بضعة سنتات مقابل إعادة تقديم الحاويات البلاستيكية. وتبرز الدنمارك كقائدة بنسبة تدوير مذهلة تبلغ 96 بالمئة.
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