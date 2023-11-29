الشرطة السويسرية تعترف بوقوع خطأ في معايرة 4 رادارات مؤدياَ لمخالفات سرعة غير صحيحة

(MENAFN
) في اعتراف نادر بالخطأ في بلد يشتهر بدقته، أقرت الشرطة السويسرية بوقوع خطأ كبير يتعلق بأربعة رادارات تم معايرتها بشكل غير صحيح، مما أدى إلى تسجيل مخالفات سرعة غير دقيقة ضد أكثر من عشرة آلاف سائق في أقل من شهر. ويُعزى هذا الخطأ، الذي نشأ نتيجة لخطأ في البرمجة، إلى السمعة الكبيرة للدقة في الشرطة في إقليم بيرن، وقد سلط الضوء على اللحظة القليلة التي تتسم بها سويسرا في مجال الدقة.
كما أكدت الشرطة في بيان رسمي نطاق الخطأ، حيث جاء في البيان: "تم تسجيل 9,604 كشفات زائفة للمخالفات بين 12 سبتمبر و19 أكتوبر 2023. وسيتلقى جميع المعنيين رسائل في الأيام القادمة، وسيتم استرداد الأموال المدفوعة، والتي تصل إلى حوالي 6,000 غرامة تم دفعها". ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول المبالغ التي تم جمعها بطريق الخطأ. وجاءت هذه الكشفات بعد مراقبة دقيقة من قبل الضباط الذين لاحظوا ارتفاعًا غير عادي في عدد مخالفات حدود السرعة المسجلة في جميع أماكن تواجد الرادارات العاطلة. وزادت شكاوى الأفراد من عدم دقة المخالفات المسجلة ضدهم.
وعندما أدركت السلطات هذا الانحراف، تعاونت على الفور مع المعهد الفدرالي للميترولوجيا لإجراء فحوصات دقيقة. وأشارت نتائج المعهد إلى وجود مشكلة في المعايرة، مؤكدة أن السرعات المقاسة تم تسجيلها بشكل غير صحيح بأنها أعلى مما هي عليه في الواقع.
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