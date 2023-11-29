المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها من استحواذ أمازون على آي روبوت

(MENAFN
) أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء الاستحواذ المحتمل لشركة أمازون، وهي عملاق التجارة الإلكترونية، على شركة آي روبوت المتخصصة في إنتاج مكانس كهربائية ذكية. ووفقًا لبيان صادر عن المفوضية، تشير المخاوف إلى أن هذا الاستحواذ قد يشكل تهديدًا للمنافسة في السوق.
كما يتناول القلق الذي أعربت عنه المفوضية فكرة أن أمازون، بعد إتمام الاستحواذ، ستكون لديها الفعالية الاقتصادية والقدرة على عرقلة تقدم منافسي آي روبوت. وأشارت المفوضية بشكل خاص إلى أهمية سوق أمازون كقناة مبيعات للمنافسين، خاصة في ألمانيا.
كذلك أكدت أمازون في تعليقها على مخاوف المفوضية، في بيان أولي أنها ستواصل التعاون مع المفوضية الأوروبية وتركز على الرد على أسئلتها ومعالجة أي مخاوف محددة في هذه المرحلة.
في حين يجدر بالذكر أن آي روبوت، التي تواجه منافسة شديدة، تقدم منتجات عملية ومبتكرة. وأوضحت في بيانها أنها تعتقد أن أمازون يمكنها توفير الدعم والوسائل لشركة مثل آي روبوت لتسريع عمليات الابتكار والاستثمار في ميزات هامة مع خفض الأسعار.
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