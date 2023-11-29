أسعار النفط ترتفع عالمياَ بفعل اضطرابات في الإمدادات وعدم اليقين حول قرار أوبك+

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا اليومخ الأربعاء بتاريخ 29 نوفمبر، نتيجة للاضطرابات في صادرات النفط الخام من كازاخستان وروسيا، وذلك بسبب عاصفة قوية ضربت منطقة البحر الأسود, وأثار هذا الارتفاع مخاوف بشأن إمكانية حدوث نقص في إمدادات النفط، خاصة مع مواجهة الدولتين، التي تُعتبران لاعبين رئيسيين في سوق النفط العالمية، تحديات إنتاجية.
كما ارتفعت عقود النفط الخام البرنت بنسبة 0.4 بالمئة إلى 82.01 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود النفط الخام الأمريكي الغربي تكساس بنسبة 0.6 بالمئة, ووصلت إلى 76.86 دولار للبرميل. يأتي هذا الارتفاع بعد يوم من ارتفاع بنسبة اثنين في المئة في كلتا العلامتين، والذي كان نتيجة لتكهنات حول قرار ائتلاف أوبك+ بشأن تقليصات الإنتاج.
كذلك كان من المقرر أن يُعقد اجتماع وزاري عبر الإنترنت لائتلاف أوبك+ يوم الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج المستقبلية حتى عام 2024، حيث يتكون هذا الائتلاف من منظمة أوبك ودول غير أوبك مثل روسيا. كان الموعد الأصلي للمناقشات في 26 نوفمبر، مما زاد من الترقب في سوق النفط.
في حين كشفت مصادر حكومية وبيانات الشحن أن العاصفة في البحر الأسود أثّرت سلباً على ما يصل إلى مليوني برميل يوميًا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الطاقة الكازاخية عن تقليص إنتاج النفط اليومي من أكبر حقولها بنسبة 56 في المئة اعتبارًا من 27 نوفمبر.
وتترقب السوق بانتباه التطورات في مناقشات أوبك+، حيث تشير أربعة مصادر إلى إمكانية أن تكون المحادثات صعبة، وقد يُمدد الاتفاق السابق بدلاً من خفض أعماق في الإنتاج. مع الشكوك حول القرار المستقبلي، إلى جانب الاضطرابات في إمدادات النفط، يزيد ذلك من حالة التوتر في أسواق النفط العالمية.
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