زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس

زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس
التاريخ
11/29/2023 1:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة الجزيرة، أن زوارق حربية للاحتلال، استهدفت فجر اليوم الأربعاء بعدد من القذائف، ساحل خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
ويأتي هذا الاستهداف تزامناً مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمديدها قبل يومين، بين الاحتلال والمقاومة.
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