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زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس

11/29/2023 1:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة الجزيرة، أن زوارق حربية للاحتلال، استهدفت فجر اليوم الأربعاء بعدد من القذائف، ساحل خان يونس، جنوبي قطاع غزة.


ويأتي هذا الاستهداف تزامناً مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمديدها قبل يومين، بين الاحتلال والمقاومة.

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