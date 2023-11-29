إصابات باقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها فجر اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام واسع نفذته في مدينة ومخيم جنين، في شمالي الضفة الغربية.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة، ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء، وسط مواجهات واشتباكات متواصلة مع المقاومة.



وأفاد مصادر فلسطينية، بأن اشتباكات مسلحة تدور في محيط مخيم جنين المحاصر من كافة الاتجاهات وتحاول اقتحامه والوصول إلى من تصفهم بالمطلوبين.



وأكدت تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية إضافية من قوات الاحتلال للمدينة.

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