إصابات باقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها فجر اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام واسع نفذته في مدينة ومخيم جنين، في شمالي الضفة الغربية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة، ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء، وسط مواجهات واشتباكات متواصلة مع المقاومة.
وأفاد مصادر فلسطينية، بأن اشتباكات مسلحة تدور في محيط مخيم جنين المحاصر من كافة الاتجاهات وتحاول اقتحامه والوصول إلى من تصفهم بالمطلوبين.
وأكدت تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية إضافية من قوات الاحتلال للمدينة.
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN29112023000208011052ID1107505869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.