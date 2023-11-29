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قرار أممي يؤكد بطلان قرار ضم الاحتلال للجولان السوري

11/29/2023 1:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، قراراً يطالب الاحتلال الاسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.


وأيدت القرار 91 دولة، من بينها الأردن، وعارضته 8 دول من بينها الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واستراليا وكندا، فيما صوتت 62 دولة بالامتناع.


وأعلنت الجمعية في القرار "أن قرار الاحتلال في 14 كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل، وليس له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 وتطلب إلى إسرائيل إلغاءه".

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