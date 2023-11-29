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طائرة الاحتلال تشن هجوماً على مخيم جنين

11/29/2023 1:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن طائرة للاحتلال هاجمت فلسطينيين، في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.


وقال فلسطينيون إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم.

وتعمدت قوات الاحتلال تفجر عدد من المحال التجارية في مخيم الجنين.


وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أمس الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، وأعلن أن المدينة ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة.

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