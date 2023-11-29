طائرة الاحتلال تشن هجوماً على مخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن طائرة للاحتلال هاجمت فلسطينيين، في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال فلسطينيون إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم.
وتعمدت قوات الاحتلال تفجر عدد من المحال التجارية في مخيم الجنين.
وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أمس الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، وأعلن أن المدينة ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة.
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