الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو

الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو
التاريخ
11/29/2023 1:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأربعاء مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا عند الساعة 7.30 صباح اليوم استهدف أراضي روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق مدينة بودولسك في مقاطعة".
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