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الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو

11/29/2023 1:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأربعاء مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا عند الساعة 7.30 صباح اليوم استهدف أراضي روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق مدينة بودولسك في مقاطعة".




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