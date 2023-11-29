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الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

11/29/2023 1:11:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- واصلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، اقتحام جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وتدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وبمخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة، فيما لا تزال جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها خاصة في حي السمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة .

وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال دهم عدة منازل في المدينة واعتقل وأصاب عددا من المدنيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء.

يتبع ...

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