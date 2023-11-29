غزّة في ظلّ الهدنة... استمرار تبادل الأسرى وإسرائيل تتسلم قائمة جديدة للمحتجزين الذين سيفرج عنهم

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- تدخل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها السادس والأخير، بعد تمديدها ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها،وسط أنباء تتحدث عن مساعي دولية لتمديدها.

وشاركت عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس في تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين، في حين غادر 30 من الأسرى الفلسطينيين سجن عوفر.

وقالت كتائب القسام إن احتكاكا ميدانيا حدث شمال غزة "نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة"، وإن عناصرها تعاملوا مع هذا الخرق.

وشهد اليوم الخامس من الهدنة خرقا بعد تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب القسام عن خرق الاحتلال لاتفاق الهدنة ما أدى إلى وقوع "احتكاك ميداني" وتعامل مقاتليها مع ذلك، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة خلال تواجدها في خطوط الهدنة المتفق عليها، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود بجروح.

إسرائيل تتسلم قائمة جديدة للمحتجزين الذين سيفرج عنهم

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، تأكيده استلام قائمة جديدة من المحتجزين في قطاع غزة للإفراج عنهم.

ولم يتضح بعد عدد الذين سيتم الإفراج عنهم، لكن التقارير الصحفية قالت إنه تم إبلاغ أسر المحتجزين المعنيين.

وستكون هذه سادس مجموعة من رهائن غزة يتم الإفراج عنهم منذ بدء وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل يوم الجمعة.

زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس

استهدفت زوارق حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، بعدد من القذائف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمدديها قبل يومين، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).