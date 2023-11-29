غزّة في ظلّ الهدنة... استمرار تبادل الأسرى وإسرائيل تتسلم قائمة جديدة للمحتجزين الذين سيفرج عنهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- تدخل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها السادس والأخير، بعد تمديدها ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها،
وسط أنباء تتحدث عن مساعي دولية لتمديدها.
وشاركت عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس في تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين، في حين غادر 30 من الأسرى الفلسطينيين سجن عوفر.
وقالت كتائب القسام إن احتكاكا ميدانيا حدث شمال غزة "نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة"، وإن عناصرها تعاملوا مع هذا الخرق.
وشهد اليوم الخامس من الهدنة خرقا بعد تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب القسام عن خرق الاحتلال لاتفاق الهدنة ما أدى إلى وقوع "احتكاك ميداني" وتعامل مقاتليها مع ذلك، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة خلال تواجدها في خطوط الهدنة المتفق عليها، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود بجروح.
إسرائيل تتسلم قائمة جديدة للمحتجزين الذين سيفرج عنهم
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، تأكيده استلام قائمة جديدة من المحتجزين في قطاع غزة للإفراج عنهم.
ولم يتضح بعد عدد الذين سيتم الإفراج عنهم، لكن التقارير الصحفية قالت إنه تم إبلاغ أسر المحتجزين المعنيين.
وستكون هذه سادس مجموعة من رهائن غزة يتم الإفراج عنهم منذ بدء وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل يوم الجمعة.
زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس
استهدفت زوارق حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، بعدد من القذائف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمدديها قبل يومين، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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