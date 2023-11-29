عاصفة في البحر الأسود تقود أسعار النفط للارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن عطّلت عاصفة في منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام، مما أثار مخاوف من نقص الإمدادات، بينما يترقب المستثمرون قراراً حاسماً من تحالف "أوبك+" قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 82.01 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.6 % إلى 76.86 دولار للبرميل.
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