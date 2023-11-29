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عاصفة في البحر الأسود تقود أسعار النفط للارتفاع

11/29/2023 1:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن عطّلت عاصفة في منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام، مما أثار مخاوف من نقص الإمدادات، بينما يترقب المستثمرون قراراً حاسماً من تحالف "أوبك+" قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 82.01 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.6 % إلى 76.86 دولار للبرميل.


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