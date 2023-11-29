الخراف في استراليا مجانًا

MENAFN - Khaberni) خبرني- أدت وفرة لحم "الخراف" الضأن في أستراليا إلى انخفاض الأسعار، وقام بعض المزارعين بإعدام أغنامهم أو التخلي عنها بمنحها مجاناً لمن يريد لتوفير التكاليف تربيتها في المزرعة، كما ان سعر كيلو اللحم منها وصل لأقل من 1.2 دولار.

ووفق تقرير لقناة CNBC الأمريكية، فقد أظهرت البيانات التي قدمتها شركة اللحوم والماشية الأسترالية (MLA) أن أسعار لحم الضأن انخفضت بنسبة 70% خلال العام الماضي إلى 1.23 دولار للكيلوغرام.

وذكر التقرير أن قطيع الأغنام في استراليا وصل إلى 78.75 مليون رأس، وهو الأكبر منذ عام 2007.

ومن أبرز أسباب ارتفاع أعداد قطيع الأغنام خلال السنوات الثلاث الماضية من هطول الأمطار فوق المتوسط في المناطق التي ترعى الأغنام في أستراليا، مثل نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

ويعتبر هطول الأمطار مثاليًا لزراعة العشب، مما يساعد على تغذية وتربية الماشية.