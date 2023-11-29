الخراف في استراليا مجانًا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- أدت وفرة لحم "الخراف" الضأن في أستراليا إلى انخفاض الأسعار، وقام بعض المزارعين بإعدام أغنامهم أو التخلي عنها بمنحها مجاناً لمن يريد لتوفير التكاليف تربيتها في المزرعة، كما ان سعر كيلو اللحم منها وصل لأقل من 1.2 دولار.
ووفق تقرير لقناة CNBC الأمريكية، فقد أظهرت البيانات التي قدمتها شركة اللحوم والماشية الأسترالية (MLA) أن أسعار لحم الضأن انخفضت بنسبة 70% خلال العام الماضي إلى 1.23 دولار للكيلوغرام.
وذكر التقرير أن قطيع الأغنام في استراليا وصل إلى 78.75 مليون رأس، وهو الأكبر منذ عام 2007.
ومن أبرز أسباب ارتفاع أعداد قطيع الأغنام خلال السنوات الثلاث الماضية من هطول الأمطار فوق المتوسط في المناطق التي ترعى الأغنام في أستراليا، مثل نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.
ويعتبر هطول الأمطار مثاليًا لزراعة العشب، مما يساعد على تغذية وتربية الماشية.
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